Военный из Одесской области получил штраф за поддельное водительское удостоверение

В Одесской области военнослужащий подделал водительское удостоверение и использовал его во время проверки на трассе. Мужчина полностью признал вину и согласился на упрощенное рассмотрение дела. Однако избежать наказания ему не удалось.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Боевой медик одной из воинских частей Одесской области изготовил поддельное водительское удостоверение на собственное имя. В документе были открыты категории "А", "В" и "С", но бланк не соответствовал официальному образцу. Мужчину остановили полицейские на стационарном посту "Дачное" на автодороге "Киев-Одесса". Во время проверки он предъявил фальшивое удостоверение, которое, по данным сервисного центра МВД, не выдавалось.

Как наказали

Суд признал военнослужащего виновным по частям 1 и 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (подделка и использование поддельного документа). Обвиняемый искренне раскаялся, ранее не имел судимостей, поэтому суд ограничился мягким наказанием. Ему назначили штраф в размере 17 000 гривен и обязали выплатить 3 565 гривен за экспертизу. Поддельный документ оставили в материалах уголовного производства.

Напомним, мы сообщали, что на Одесчине наказали мужчину, который уклонялся от службы. Также мы писали, что также мы писали, что в Одесской области приговор получил военный, который привез с фронта оружие и сохранил его как трофеи.