Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одесской области военный подделал права — что решил суд

В Одесской области военный подделал права — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 01:36
обновлено: 18:11
Военный из Одесской области получил штраф за поддельное водительское удостоверение
Молоток судьи. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области военнослужащий подделал водительское удостоверение и использовал его во время проверки на трассе. Мужчина полностью признал вину и согласился на упрощенное рассмотрение дела. Однако избежать наказания ему не удалось.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Боевой медик одной из воинских частей Одесской области изготовил поддельное водительское удостоверение на собственное имя. В документе были открыты категории "А", "В" и "С", но бланк не соответствовал официальному образцу. Мужчину остановили полицейские на стационарном посту "Дачное" на автодороге "Киев-Одесса". Во время проверки он предъявил фальшивое удостоверение, которое, по данным сервисного центра МВД, не выдавалось.

Как наказали

Суд признал военнослужащего виновным по частям 1 и 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (подделка и использование поддельного документа). Обвиняемый искренне раскаялся, ранее не имел судимостей, поэтому суд ограничился мягким наказанием. Ему назначили штраф в размере 17 000 гривен и обязали выплатить 3 565 гривен за экспертизу. Поддельный документ оставили в материалах уголовного производства.

Напомним, мы сообщали, что на Одесчине наказали мужчину, который уклонялся от службы. Также мы писали, что также мы писали, что в Одесской области приговор получил военный, который привез с фронта оружие и сохранил его как трофеи.

Одесса суд Одесская область Новости Одессы наказание судебные решения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации