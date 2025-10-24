Военного из Одесской области оштрафовали за избиение женщины

Молоток судьи. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области военнослужащий во время ссоры избил женщину. Обвиняемый полностью признал вину, поэтому дело рассмотрели в упрощенном порядке. Однако наказания избежать ему не удалось.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Инцидент произошел на территории частного домовладения в одном из населенных пунктов Одесской области. Солдат территориальной обороны, мобилизованный на военную службу, во время спора на почве личных неприязненных отношений схватил женщину за руку и толкнул к стене. В результате потерпевшая получила несколько синяков на плече и предплечье. Экспертиза установила, что травмы являются легкими и имеют кратковременный характер.

В ходе расследования военный признал вину полностью, подтвердил обстоятельства происшествия и подал заявление о согласии на рассмотрение дела без его участия. Потерпевшая также не возражала против упрощенного рассмотрения.

Как наказали

Суд пришел к выводу, что обвиняемый умышленно причинил легкие телесные повреждения, чем нарушил требования Конституции и уставов Вооруженных сил. Учитывая раскаяние, положительную характеристику и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде штрафа — 510 гривен (30 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Напомним, мы сообщали, что в Полтаве судили мужчину, который "минировал" Верховную Раду и полицию. Также мы писали, что в Одесской области судили военного, который хранил и употреблял психотропы.