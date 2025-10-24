Військового з Одещини оштрафували за побиття жінки

Молоток судді. Фото ілюстративне: iStock

На Одещині військовослужбовець під час сварки побив жінку. Обвинувачений повністю визнав провину, тому справу розглянули у спрощеному порядку. Однак покарання уникнути йому не вдалося.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Інцидент стався на території приватного домоволодіння в одному з населених пунктів Одеської області. Солдат територіальної оборони, мобілізований на військову службу, під час суперечки на ґрунті особистих неприязних стосунків схопив жінку за руку та шарпнув до стіни. Внаслідок цього потерпіла отримала кілька синців на плечі та передпліччі. Експертиза встановила, що травми є легкими та мають короткочасний характер.

Під час розслідування військовий визнав провину повністю, підтвердив обставини події та подав заяву про згоду на розгляд справи без його участі. Потерпіла також не заперечувала проти спрощеного розгляду.

Як покарали

Суд дійшов висновку, що обвинувачений умисно спричинив легкі тілесні ушкодження, чим порушив вимоги Конституції та статутів Збройних сил. Врахувавши каяття, позитивну характеристику та відсутність обтяжувальних обставин, суд призначив йому покарання у вигляді штрафу — 510 гривень (30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Полтаві судили чоловіка, який "мінував" Верховну Раду та поліцію. Також ми писали, що на Одещині судили військового, який зберігав та вживав психотропи.