Військовий на Одещині зберігав психотропи — вердикт суду

Дата публікації: 22 жовтня 2025 01:36
Оновлено: 17:57
Солдат з Одещини отримав штраф за зберігання конопель
Молоток судді. Фото ілюстративне: freepik

Військовослужбовець із селища Чорноморське Одеського району незаконно зберігав наркотики. Він зірвав листя дикорослих конопель біля частини, висушив його вдома й носив при собі для власного вживання. Суд розглянув справу у спрощеному провадженні та призначив йому покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

У селищі Доброслав суд розглянув справу проти військового, який проходив службу кухарем у зенітному ракетному дивізіоні. Чоловік побачив біля паркану частини дикорослий кущ конопель, зірвав листя та забрав його додому. Там висушив, подрібнив і поклав до банки з написом "Мудрий мухомор". Пізніше він поклав наркотичну речовину до рюкзака й носив при собі. На блокпосту "Центроліт" поблизу села Фонтанка його зупинили поліцейські. Під час огляду у військового вилучили 15,5 грамів канабісу.

Як покарали

Підозрюваний визнав провину й погодився, щоб справу розглянули без проведення засідання. Суд визнав його винним за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу — незаконне виготовлення, придбання, зберігання та перевезення наркотиків без мети збуту. З огляду на щире каяття та відсутність судимостей, суд призначив покарання у вигляді штрафу — 17 тисяч гривень. Також чоловік має сплатити 3565 гривень судових витрат. Вилучену банку з канабісом вирішено знищити.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили військового, який обманом заволодів телефоном знайомого. Також ми писали, що у Києві суд виніс вирок правоохоронцю, який побив чоловіка біля РТЦК.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
