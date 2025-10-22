Солдат из Одесской области получил штраф за хранение конопли

Молоток судьи. Фото иллюстративное: freepik

Военнослужащий из поселка Черноморское Одесского района незаконно хранил наркотики. Он сорвал листья дикорастущей конопли возле части, высушил их дома и носил при себе для собственного употребления. Суд рассмотрел дело в упрощенном производстве и назначил ему наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

В поселке Доброслав суд рассмотрел дело против военного, который проходил службу поваром в зенитном ракетном дивизионе. Мужчина увидел у забора части дикорастущий куст конопли, сорвал листья и забрал его домой. Там высушил, измельчил и положил в банку с надписью "Мудрый мухомор". Позже он положил наркотическое вещество в рюкзак и носил при себе. На блокпосту "Центролит" вблизи села Фонтанка его остановили полицейские. При осмотре у военного изъяли 15,5 граммов каннабиса.

Как наказали

Подозреваемый признал вину и согласился, чтобы дело рассмотрели без проведения заседания. Суд признал его виновным по ч.1 ст.309 Уголовного кодекса — незаконное изготовление, приобретение, хранение и перевозка наркотиков без цели сбыта. Учитывая искреннее раскаяние и отсутствие судимостей, суд назначил наказание в виде штрафа — 17 тысяч гривен. Также мужчина должен оплатить 3565 гривен судебных расходов. Изъятую банку с каннабисом решено уничтожить.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили военного, который обманом завладел телефоном знакомого. Также мы писали, что в Киеве суд вынес приговор правоохранителю, избившему мужчину возле РТЦК.