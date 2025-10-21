В Одессе солдата оштрафовали за мошенничество с телефоном

Молоток судьи. Фото иллюстративное: iStock

В селе Новоселовка Березовского района Одесской области военнослужащий воспользовался доверием своего товарища и завладел его телефоном. Мужчина попросил устройство "на звонок", но больше не вернул. За содеянное теперь получил наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

В селе Новоселовка Одесской области курсант сводного учебного батальона "Гранит-79", уроженец Донецкой области, встретил своего знакомого возле магазина на улице Пристанционной. Под предлогом совершить телефонный звонок он попросил у него мобильный телефон Redmi 10C, но после этого место происшествия покинул и устройство не вернул. Нанесенный потерпевшему материальный ущерб составил 3 900 гривен.

Во время следствия обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся и согласился на упрощенное рассмотрение дела без участия сторон. Потерпевший также не возражал против такого порядка.

Как наказали

Березовский районный суд, учел раскаяние обвиняемого, отсутствие предыдущих судимостей и то, что нанесенный ущерб был возмещен. Военнослужащего признали виновным по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 34 000 гривен. Картонную коробку от телефона и товарный чек суд постановил вернуть владельцу.

Напомним, мы сообщали, что в Ивано-Франковской области судили мужчину, подделавшего справку для отсрочки. Также мы писали, что в Одесской области пьяный военный угрожал полицейскому физической расправой.