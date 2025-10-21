Відео
Україна
Військовий украв телефон — яке покарання виніс суд на Одещині

Військовий украв телефон — яке покарання виніс суд на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 01:36
Оновлено: 18:47
В Одесі солдата оштрафували за шахрайство з телефоном
Молоток судді. Фото ілюстративне: iStock

У селі Новоселівка Березівського району Одеської області військовослужбовець скористався довірою свого товариша та заволодів його телефоном. Чоловік попросив пристрій "на дзвінок", але більше не повернув. За скоєне тепер отримав покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

У селі Новоселівка на Одещині курсант зведеного навчального батальйону "Граніт-79", уродженець Донецької області, зустрів свого знайомого біля магазину на вулиці Пристанційній. Під приводом здійснити телефонний дзвінок він попросив у нього мобільний телефон Redmi 10C, але після цього місце події залишив і пристрій не повернув. Завдана потерпілому матеріальна шкода склала 3 900 гривень.

Під час слідства обвинувачений повністю визнав свою провину, щиро розкаявся і погодився на спрощений розгляд справи без участі сторін. Потерпілий також не заперечував проти такого порядку.

Як покарали

Березівський районний суд, врахував каяття обвинуваченого, відсутність попередніх судимостей і те, що завдані збитки були відшкодовані. Військовослужбовця визнали винним за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Йому призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 34 000 гривень. Картонну коробку від телефону та товарний чек суд постановив повернути власнику.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Івано-Франківській області судили чоловіка, який підробив довідку для відстрочки. Також ми писали, що на Одещині п'яний військовий погрожував поліцейському фізичною розправою.

Одеса суд Одеська область Новини Одеси судові рішення крадіжка
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
