Україна
Главная Одесса Уклонялся от службы — как наказали жителя Одесской области

Уклонялся от службы — как наказали жителя Одесской области

ru
Дата публикации 26 октября 2025 01:30
обновлено: 17:00
Уклонение от мобилизации: суд в Одесской области вынес приговор
Судейский молоток на столе. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области мужчина отказался от мобилизации во время военного положения. Он сознательно не приходил в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Теперь он получил приговор суда.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Южный городской суд Одесской области рассмотрел уголовное производство против жителя региона, который уклонялся от призыва по мобилизации. Согласно материалам дела, мужчина, уроженец Одессы, имел высшее образование, официально работал в коммунальном предприятии "ТМЮТКЕ" слесарем и ранее не имел судимостей. Следствие установило, что он получил повестку, но без уважительных причин не прибыл в территориальный центр комплектования.

Как наказали

Суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины — уклонение от призыва по мобилизации. Мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы, но на основании статьи 75 УК Украины его освободили от отбывания срока с испытательным сроком один год и шесть месяцев.

Согласно решению, осужденный должен периодически являться в орган пробации, не выезжать за пределы Украины без разрешения, а также сообщать об изменении места жительства или работы.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области наказали военного, который избил женщину во время ссоры. Также мы писали, что суд вынес приговор военной, который незаконно проник в чужой дом.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
