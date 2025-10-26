Уклонение от мобилизации: суд в Одесской области вынес приговор

Уклонялся от службы — как наказали жителя Одесской области
В Одесской области мужчина отказался от мобилизации во время военного положения. Он сознательно не приходил в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Теперь он получил приговор суда.
Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.
Детали дела
Южный городской суд Одесской области рассмотрел уголовное производство против жителя региона, который уклонялся от призыва по мобилизации. Согласно материалам дела, мужчина, уроженец Одессы, имел высшее образование, официально работал в коммунальном предприятии "ТМЮТКЕ" слесарем и ранее не имел судимостей. Следствие установило, что он получил повестку, но без уважительных причин не прибыл в территориальный центр комплектования.
Как наказали
Суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины — уклонение от призыва по мобилизации. Мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы, но на основании статьи 75 УК Украины его освободили от отбывания срока с испытательным сроком один год и шесть месяцев.
Согласно решению, осужденный должен периодически являться в орган пробации, не выезжать за пределы Украины без разрешения, а также сообщать об изменении места жительства или работы.
Напомним, мы сообщали, что в Одесской области наказали военного, который избил женщину во время ссоры. Также мы писали, что суд вынес приговор военной, который незаконно проник в чужой дом.
Читайте Новини.LIVE!