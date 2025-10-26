Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Ухилявся від служби — як покарали жителя Одещини

Ухилявся від служби — як покарали жителя Одещини

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 01:30
Оновлено: 17:00
Ухилення від мобілізації: суд на Одещині виніс вирок
Суддівський молоток на столі. Фото ілюстративне: iStock

На Одещині чоловік відмовився від мобілізації під час воєнного стану. Він свідомо не приходив до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тепер він отримав вирок суду.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Південний міський суд Одеської області розглянув кримінальне провадження проти жителя регіону, який ухилявся від призову під час мобілізації. Згідно з матеріалами справи, чоловік, уродженець Одеси, мав вищу освіту, офіційно працював у комунальному підприємстві "ТМЮТКЕ" слюсарем і раніше не мав судимостей. Слідство встановило, що він отримав повістку, але без поважних причин не прибув до територіального центру комплектування.

Як покарали

Суд визнав його винним за статтею 336 Кримінального кодексу України — ухилення від призову під час мобілізації. Чоловіку призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, але на підставі статті 75 КК України його звільнили від відбування строку з випробувальним терміном один рік і шість місяців.

Згідно з рішенням, засуджений має періодично з’являтися до органу пробації, не виїжджати за межі України без дозволу, а також повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині покарали військового, який побив жінку під час сварки. Також ми писали, що суд виніс вирок військовій, яка незаконно проникла у чужий будинок.

Одеса Одеська область Новини Одеси мобілізація ухилянти судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації