Ухилення від мобілізації: суд на Одещині виніс вирок

Суддівський молоток на столі. Фото ілюстративне: iStock

На Одещині чоловік відмовився від мобілізації під час воєнного стану. Він свідомо не приходив до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тепер він отримав вирок суду.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Південний міський суд Одеської області розглянув кримінальне провадження проти жителя регіону, який ухилявся від призову під час мобілізації. Згідно з матеріалами справи, чоловік, уродженець Одеси, мав вищу освіту, офіційно працював у комунальному підприємстві "ТМЮТКЕ" слюсарем і раніше не мав судимостей. Слідство встановило, що він отримав повістку, але без поважних причин не прибув до територіального центру комплектування.

Як покарали

Суд визнав його винним за статтею 336 Кримінального кодексу України — ухилення від призову під час мобілізації. Чоловіку призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, але на підставі статті 75 КК України його звільнили від відбування строку з випробувальним терміном один рік і шість місяців.

Згідно з рішенням, засуджений має періодично з’являтися до органу пробації, не виїжджати за межі України без дозволу, а також повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині покарали військового, який побив жінку під час сварки. Також ми писали, що суд виніс вирок військовій, яка незаконно проникла у чужий будинок.