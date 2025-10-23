Військову з Одещини оштрафували за незаконне проникнення до житла

Суддя з молотком. Фото ілюстративне: iStock

У Білгород-Дністровському військова медикиня без дозволу проникла до чужого будинку. Жінка пояснила, що хотіла перевірити причини пожежі. Суд визнав її винною, але врахував щире каяття й призначив покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

У Білгород-Дністровському міськрайонному суді розглянули справу військовослужбовиці, яка самовільно проникла до чужого житла. Подія сталася в одному з приватних будинків міста. Старший бойовий медик однієї з військових частин, що нині перебуває у декретній відпустці, без дозволу власниці зайшла на територію подвір’я та дім, де раніше жила жінка, яка мала стосунки з її братом.

Під час судового засідання обвинувачена повністю визнала провину. Вона пояснила, що хотіла оглянути будинок після пожежі й зняла все на телефон. Військова висловила щире каяття та попросила суд не карати суворо.

Як покарали

Суд врахував, що жінка раніше не судима, має трьох малолітніх дітей, позитивно характеризується за місцем служби та проживання. У результаті її визнали винною за ч.1 ст.162 Кримінального кодексу України (незаконне проникнення до житла) та призначили штраф у розмірі 850 гривень — 50 неоподатковуваних мінімумів.

