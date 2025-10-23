Видео
Україна
Военная проникла в чужое жилье — что решил суд на Одесчине

Военная проникла в чужое жилье — что решил суд на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 01:36
обновлено: 18:27
Военную из Одесской области оштрафовали за незаконное проникновение в жилище
Судья с молотком. Фото иллюстративное: iStock

В Белгород-Днестровском военный медик без разрешения проникла в чужой дом. Женщина объяснила, что хотела проверить причины пожара. Суд признал ее виновной, но учел искреннее раскаяние и назначил наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

В Белгород-Днестровском горрайонном суде рассмотрели дело военнослужащей, которая самовольно проникла в чужое жилье. Происшествие произошло в одном из частных домов города. Старший боевой медик одной из воинских частей, которая сейчас находится в декретном отпуске, без разрешения владелицы зашла на территорию двора и дом, где раньше жила женщина, которая имела отношения с ее братом.

Во время судебного заседания обвиняемая полностью признала вину. Она объяснила, что хотела осмотреть дом после пожара и сняла все на телефон. Военная выразила искреннее раскаяние и попросила суд не наказывать строго.

Как наказали

Суд учел, что женщина ранее не судима, имеет троих малолетних детей, положительно характеризуется по месту службы и жительства. В результате ее признали виновной по ч.1 ст.162 Уголовного кодекса Украины (незаконное проникновение в жилище) и назначили штраф в размере 850 гривен — 50 необлагаемых минимумов.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области наказали военного, который обманом завладел телефоном знакомого. Также мы писали, что в Николаевской области судили мужчину, который уклонился от службы.

Одесса армия Одесская область Криминал Новости Одессы судебные решения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
