Україна
Одесса Хранил патроны как трофеи — как на Одесчине наказали военного

Хранил патроны как трофеи — как на Одесчине наказали военного

Дата публикации 25 октября 2025 01:36
обновлено: 17:58
Военный из Одесской области получил условный срок за хранение патронов
Судейский молоток. Фото иллюстративное: iStock

В Белгороде-Днестровском Одесской области военнослужащий незаконно хранил более двухсот боевых патронов. Мужчина признал вину и объяснил, что привез их с фронта "на память". Суд учел искреннее раскаяние, однако наказание вынес.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

В Белгороде-Днестровском горрайонном суде рассмотрели дело разведчика Вооруженных сил Украины, который незаконно хранил 215 боевых патронов у себя дома. Боеприпасы обнаружили полицейские во время обыска 9 августа 2025 года.

Как установил суд, военный взял патроны во время боевых действий в Сумской области. Он объяснил, что хотел оставить их как сувениры или на случай, если придется продолжить службу после лечения.

Как наказали

Мужчина искренне раскаялся и признал вину. Суд признал его виновным по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины — незаконное хранение боеприпасов — и назначил три года лишения свободы. Однако, учитывая обстоятельства, суд освободил военного от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Изъятые патроны суд постановил передать на нужды Вооруженных сил Украины. Кроме того, расходы за проведение экспертиз, а это более 7 тысяч гривен — взыскать с обвиняемого в пользу государства.

Напомним, мы сообщали, что организатор покушений на убийства двух одесситов получил приговор. Также мы писали, что в Одесской области судили военную, которая незаконно проникла в чужой дом.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
