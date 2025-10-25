Военный из Одесской области получил условный срок за хранение патронов

Судейский молоток. Фото иллюстративное: iStock

В Белгороде-Днестровском Одесской области военнослужащий незаконно хранил более двухсот боевых патронов. Мужчина признал вину и объяснил, что привез их с фронта "на память". Суд учел искреннее раскаяние, однако наказание вынес.

Детали дела

В Белгороде-Днестровском горрайонном суде рассмотрели дело разведчика Вооруженных сил Украины, который незаконно хранил 215 боевых патронов у себя дома. Боеприпасы обнаружили полицейские во время обыска 9 августа 2025 года.

Как установил суд, военный взял патроны во время боевых действий в Сумской области. Он объяснил, что хотел оставить их как сувениры или на случай, если придется продолжить службу после лечения.

Как наказали

Мужчина искренне раскаялся и признал вину. Суд признал его виновным по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины — незаконное хранение боеприпасов — и назначил три года лишения свободы. Однако, учитывая обстоятельства, суд освободил военного от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Изъятые патроны суд постановил передать на нужды Вооруженных сил Украины. Кроме того, расходы за проведение экспертиз, а это более 7 тысяч гривен — взыскать с обвиняемого в пользу государства.

