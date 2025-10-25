Відео
Головна Одеса Зберігав набої як трофеї — як на Одещині покарали військового

Зберігав набої як трофеї — як на Одещині покарали військового

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 01:36
Оновлено: 17:58
Військовий з Одещини отримав умовний строк за зберігання патронів
Суддівський молоток. Фото ілюстративне: iStock

У Білгороді-Дністровському, що на Одещині військовослужбовець незаконно зберігав понад дві сотні бойових патронів. Чоловік визнав провину та пояснив, що привіз їх із фронту "на пам’ять". Суд врахував щире каяття, однак покарання виніс.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

У Білгороді-Дністровському міськрайонному суді розглянули справу розвідника Збройних сил України, який незаконно зберігав 215 бойових патронів у себе вдома. Боєприпаси виявили поліцейські під час обшуку 9 серпня 2025 року.

Як встановив суд, військовий узяв патрони під час бойових дій у Сумській області. Він пояснив, що хотів залишити їх як сувеніри або на випадок, якщо доведеться продовжити службу після лікування.

Як покарали

Чоловік щиро розкаявся і визнав провину. Суд визнав його винним за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання боєприпасів — і призначив три роки позбавлення волі. Однак, врахувавши обставини, суд звільнив військового від відбування покарання з випробувальним строком на один рік.

Вилучені патрони суд постановив передати на потреби Збройних сил України. Крім того, витрати за проведення експертиз, а це понад 7 тисяч гривень — стягнути з обвинуваченого на користь держави.

Нагадаємо, ми повідомляли, що організатор замахів на вбивства двох одеситів отримав вирок. Також ми писали, що на Одещині судили військову, яка незаконно проникла у чужий будинок.

Одеса суд Одеська область Новини Одеси покарання судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
