Вирок за замах на вбивство активіста та бізнесмена в Одесі

В Одесі 44-річний чоловік планував ліквідувати відомого бізнесмена та громадського активіста. Правоохоронці провели спецоперацію та інсценували одне з убивств, щоб упіймати злочинця. Тепер він понесе покарання.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Подвійне вбивство

44-річний уродженець Київщини готував убивство двох одеситів у жовтні 2024 року. Однією з цілей був бізнесмен Геннадій Бейбутян, іншою — активіст Дем'ян Ганул. За даними слідства, замовлення надійшло від невстановленої особи (її справу розглядають окремо). За вбивство бізнесмена організатору пообіцяли 80 000 доларів, а за активіста — 100 000 доларів. Більшу частину цих грошей він мав віддати кілеру, якого сам і найняв.

Злочин ретельно готували. Організатор зібрав повну інформацію про жертв: їхні звички, розпорядок дня, адреси, номери автомобілів. Першим планували вбити бізнесмена. Організатор боявся, що вбивство медійного активіста викличе великий розголос і завадить другому злочину. Проте про план дізналися СБУ та поліція. Вони провели спецоперацію: інсценували вбивство бізнесмена, зробили фото та відео як доказ і передали їх "кілеру" (який вже співпрацював зі слідством).

Як покарають

Організатора затримали, коли він отримував цей "звіт" про виконану роботу. Під час обшуку в нього знайшли бойову гранату Ф-1 та підроблений паспорт, за яким він ховався. Раніше СБУ повідомляла, що замовлення могло надійти від російських спецслужб. Метою була дестабілізація ситуації в регіоні, а вбивство Бейбутяна мало стати показовою акцією.

Чоловіка визнали винним в організації замовного вбивства з корисливих мотивів, зберіганні боєприпасів та підробці документів. За скоєне він проведе за ґратами 14 років.

