На Одещині чоловік забив господаря до смерті під час застілля

У селищі Любашівка Одеської області під час застілля сталася смертельна бійка. Дружина покликала знайомого, щоб той заспокоїв її нетверезого чоловіка, але все закінчилося трагедією. Кривдника побили так, що він помер ще до приїзду швидкої.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Смертельне застілля

Трагедія трапилася у приватному будинку в Любашівці. Жінка повідомила в поліцію про смерть свого 38-річного чоловіка. Коли правоохоронці прибули на місце, вони виявили на ґанку його тіло з численними слідами побиття. Слідчі встановили, що під час застілля між подружжям виникла сварка. П’яний господар почав ображати дружину, і вона зателефонувала своєму знайомому, аби той допоміг заспокоїти кривдника. Однак, коли 35-річний чоловік прийшов, конфлікт переріс у бійку — він почав бити власника будинку кулаками та ногами.

Від отриманих травм потерпілий помер. Попередньо встановлено, що смерть настала через набряк тканин шиї та гортані. Остаточну причину мають визначити судмедексперти. Після скоєного нападник утік, але поліцейські розшукали його вже наступного дня. Затриманий пояснив, що діяв у стані алкогольного сп’яніння.

Як покарають

Слідчі повідомили йому про підозру за статтею 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Суд відправив підозрюваного під варту. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

