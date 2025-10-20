Відео
Україна
Вчиняв насильство над падчеркою — в Одесі судили чоловіка

Вчиняв насильство над падчеркою — в Одесі судили чоловіка

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 12:37
Оновлено: 13:19
В Одесі чоловіка засудили до 10 років за зґвалтування падчерки
Чоловік, якого засудили за насилля. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі 30-річний чоловік зґвалтував доньку своєї цивільної дружини. Насильство тривало роками, а щоб дівчинка мовчала, вітчим давав їй кишенькові гроші. Про злочин стало відомо після того, як дитина наважилася розповісти все матері.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Що сталося

В Одесі 48-річна жінка звернулася до поліції та розповіла, що її 14-річна донька зізналася у жахливому — її ґвалтував співмешканець матері. Слідчі швидко встановили, що 30-річний чоловік скористався відсутністю жінки вдома та вчинив насильство над дитиною. Під час розслідування з’ясувалося, що це був не єдиний випадок. Зловмисник почав вчиняти сексуальні дії щодо дівчинки, коли їй було всього 12 років. Щоб забезпечити мовчання дитини, він періодично давав їй невеликі суми грошей.

Вирок суду

Поліцейські затримали чоловіка та зібрали всі необхідні докази, зокрема провели судові експертизи. На підставі доказів йому висунули обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу:

  • зґвалтування особи, якій не виповнилося чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152);
  • вчинення дій сексуального характеру членом сім’ї щодо особи до шістнадцяти років (ч. 2 ст. 155).

Чоловіка визнали винним, йому призначили покарання — десять років позбавлення волі. Крім того, після звільнення йому буде заборонено працювати чи займатися будь-якою діяльністю, пов’язаною з дітьми, протягом трьох років.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Дніпропетровщині судили чоловіка, який зґвалтував і вбив неповнолітню. Також ми писали, що медсестру легенди Формули-1 Шумахера зґвалтували.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
