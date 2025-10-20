Видео
Видео

Совершал насилие над падчерицей — в Одессе судили мужчину

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 12:37
обновлено: 13:19
В Одессе мужчину приговорили к 10 годам за изнасилование падчерицы
Мужчина, которого осудили за насилие. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе 30-летний мужчина изнасиловал дочь своей гражданской жены. Насилие продолжалось годами, а чтобы девочка молчала, отчим давал ей карманные деньги. О преступлении стало известно после того, как ребенок решился рассказать все матери.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Что произошло

В Одессе 48-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что ее 14-летняя дочь призналась в ужасном — ее насиловал сожитель матери. Следователи быстро установили, что 30-летний мужчина воспользовался отсутствием женщины дома и совершил насилие над ребенком. В ходе расследования выяснилось, что это был не единственный случай. Злоумышленник начал совершать сексуальные действия в отношении девочки, когда ей было всего 12 лет. Чтобы обеспечить молчание ребенка, он периодически давал ей небольшие суммы денег.

Приговор суда

Полицейские задержали мужчину и собрали все необходимые доказательства, в частности провели судебные экспертизы. На основании доказательств ему предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса:

  • изнасилование лица, которому не исполнилось четырнадцати лет (ч. 4 ст. 152);
  • совершение действий сексуального характера членом семьи в отношении лица до шестнадцати лет (ч. 2 ст. 155).

Мужчину признали виновным, ему назначили наказание — десять лет лишения свободы. Кроме того, после освобождения ему будет запрещено работать или заниматься любой деятельностью, связанной с детьми, в течение трех лет.

Напомним, мы сообщали, что на Днепропетровщине судили мужчину, который изнасиловал и убил несовершеннолетнюю. Также мы писали, что медсестру легенды Формулы-1 Шумахера изнасиловали.

