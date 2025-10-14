Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Застілля на Одещині закінчилося різаниною — деталі

Застілля на Одещині закінчилося різаниною — деталі

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 13:09
Убивство через алкоголь на Одещині — подробиці трагедії
Затримання підозрюваного. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині хмільне застілля між двома сусідами закінчилось трагедією. Один із чоловіків під час сварки вдарив іншого ножем у груди. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці. Зловмисника вже затримали. 

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Вбивство через сварку

Подія сталася у квартирі 60-річного жителя одного з сіл Мологівської громади. Родичка господаря викликала поліцію, коли в оселі знайшла тіло 63-річного сусіда з ножовим пораненням грудей. Слідчі з’ясували, що чоловіки разом розпивали алкоголь. Між ними виникла сварка, під час якої господар схопив ніж і вдарив ним гостя у груди. Зловмисник пояснив, що конфлікт стався через "оковиту".

За попередніми даними, смерть чоловіка настала від гострої крововтрати, спричиненої проникаючим пораненням грудної клітки. Правоохоронці вилучили знаряддя злочину та інші докази, які направили на експертизу.

Що загрожує

Підозрюваного затримали та повідомили про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Дніпропетровській області батьки вбили власну дитину через хліб та печиво. Також ми писали, що в Івано-Франківську троє неповнолітніх убили 19-річного юнака.

Одеса алкоголь вбивство Одеська область Кримінал Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації