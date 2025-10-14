Убивство через алкоголь на Одещині — подробиці трагедії

Затримання підозрюваного. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині хмільне застілля між двома сусідами закінчилось трагедією. Один із чоловіків під час сварки вдарив іншого ножем у груди. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці. Зловмисника вже затримали.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Вбивство через сварку

Подія сталася у квартирі 60-річного жителя одного з сіл Мологівської громади. Родичка господаря викликала поліцію, коли в оселі знайшла тіло 63-річного сусіда з ножовим пораненням грудей. Слідчі з’ясували, що чоловіки разом розпивали алкоголь. Між ними виникла сварка, під час якої господар схопив ніж і вдарив ним гостя у груди. Зловмисник пояснив, що конфлікт стався через "оковиту".

За попередніми даними, смерть чоловіка настала від гострої крововтрати, спричиненої проникаючим пораненням грудної клітки. Правоохоронці вилучили знаряддя злочину та інші докази, які направили на експертизу.

Що загрожує

Підозрюваного затримали та повідомили про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

