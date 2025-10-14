Убийство из-за алкоголя в Одесской области - подробности трагедии

Задержание подозреваемого. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области хмельное застолье между двумя соседями закончилось трагедией. Один из мужчин во время ссоры ударил другого ножом в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Злоумышленника уже задержали.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Убийство из-за ссоры

Происшествие произошло в квартире 60-летнего жителя одного из сел Мологовской громады. Родственница хозяина вызвала полицию, когда в доме нашла тело 63-летнего соседа с ножевым ранением груди. Следователи выяснили, что мужчины вместе распивали алкоголь. Между ними возникла ссора, во время которой хозяин схватил нож и ударил им гостя в грудь. Злоумышленник объяснил, что конфликт произошел из-за "водки".

По предварительным данным, смерть мужчины наступила от острой кровопотери, вызванной проникающим ранением грудной клетки. Правоохранители изъяли орудие преступления и другие доказательства, которые направили на экспертизу.

Что грозит

Подозреваемого задержали и сообщили о подозрении в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет заключения.

