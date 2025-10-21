В Одесской области мужчина забил хозяина до смерти во время застолья

Знакомый жены, который убил ее мужа. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В поселке Любашевка Одесской области во время застолья произошла смертельная драка. Жена позвала знакомого, чтобы тот успокоил ее нетрезвого мужа, но все закончилось трагедией. Обидчика избили так, что он умер еще до приезда скорой.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Смертельное застолье

Трагедия случилась в частном доме в Любашевке. Женщина сообщила в полицию о смерти своего 38-летнего мужчины. Когда правоохранители прибыли на место, они обнаружили на крыльце его тело с многочисленными следами избиения. Следователи установили, что во время застолья между супругами возникла ссора. Пьяный хозяин начал оскорблять жену, и она позвонила своему знакомому, чтобы тот помог успокоить обидчика. Однако, когда 35-летний мужчина пришел, конфликт перерос в драку — он начал бить владельца дома кулаками и ногами.

От полученных травм потерпевший скончался. Предварительно установлено, что смерть наступила из-за отека тканей шеи и гортани. Окончательную причину должны определить судмедэксперты. После совершенного нападавший скрылся, но полицейские разыскали его уже на следующий день. Задержанный объяснил, что действовал в состоянии алкогольного опьянения.

Как накажут

Следователи сообщили ему о подозрении по статье 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. Суд отправил подозреваемого под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

