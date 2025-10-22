Суд у справі про вбивство Дем’яна Ганула триває в Одесі

Обвинувачений у вбивстві активіста. Фото: Новини.LIVE

Суд у справі про вбивство відомого одеського активіста Дем’яна Ганула наближається до фінальної стадії. На лаві підсудних — військовослужбовець Сергій Шалаєв, який визнав свою провину. Феміда вирішила розглядати справу у спрощеному порядку.

Про це повідомили журналісти Новини.LIVE із зали суду.

Деталі засідання

Під час засідання суд розглянув позиції сторін у справі. Прокуратура наголосила на особливій суспільній важливості цього злочину, адже йдеться про умисне вбивство людини, яка активно відстоювала українські цінності та займалася волонтерством. Обвинувачення вимагає для військового найсуворішого покарання. Захисниця Шалаєва Валерія Гайсіна наполягала, що підсудний щиро визнав провину, співпрацює зі слідством і допомагає встановити можливих замовників злочину. Також наголошувалося, що він тривалий час служив у Збройних силах, був поранений і перебував під психологічним тиском, коли стався інцидент.

Зважаючи на повне визнання провини, ухвалено рішення розглядати справу без допиту свідків — лише на підставі письмових матеріалів. Наступне засідання призначене на 3 листопада, після чого суд може перейти до дебатів і оголошення вироку.

Судді під час засідання. Фото: Новини.LIVE

Реакція родини вбитого

Дружина загиблого Жанна Вознюк підтримала спрощений розгляд. Однак наполягає на найсуворішому покаранні. Дівчина вважає, що злочин умисний і такий, що мав ознаки політичного замовлення.

"Те, що він визнає провину, не є пом’якшувальною обставиною. Ми вимагатимемо довічного ув’язнення", — наголосила вона.

Дружина вбитого після засідання. Фото: Новини.LIVE

Вознюк також додала, що окреме провадження стосовно замовників злочину виділено в інше розслідування, яке наразі веде МВС. За її словами, родина переконана, що за вбивством стоять російські спецслужби.

"Усі розуміють, що це було замовлення на користь Росії. Дем’ян був українським символом в Одесі, і росіяни давно хотіли його позбутися", — сказала вона.

"Усі розуміють, що це було замовлення на користь Росії. Дем'ян був українським символом в Одесі, і росіяни давно хотіли його позбутися", — сказала вона.