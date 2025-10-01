Відео
Україна
Головна Одеса Вбивство активіста Ганула в Одесі — у обвинуваченого новий термін

Вбивство активіста Ганула в Одесі — у обвинуваченого новий термін

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 19:14
Суд Одеси розглядатиме справу про вбивство Ганула в закритому режимі
Підозрюваний Сергій Шалаєв. Фото: Новини.LIVE

У Приморському райсуді Одеси відбулося перше підготовче засідання у справі про вбивство активіста Дем’яна Ганула. Обвинуваченим є військовослужбовець Сергій Шалаєв, якого звинувачують в умисному вбивстві на замовлення. Суд продовжив тримання під вартою без права застави та ухвалив, що процес відбуватиметься у закритому режимі.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

Суд над підозрюваним

У Приморському районному суді Одеси розпочався розгляд справи про вбивство громадського діяча Дем’яна Ганула. На лаві підсудних — 46-річний військовослужбовець Сергій Шалаєв. Під час засідання прокурори клопотали про продовження запобіжного заходу для Шалаєва. Суд погодився й залишив його під вартою без можливості внесення застави.

"Продовжити відносно обвинуваченого Шалаєва Сергія Сергійовича строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в ізоляторі тимчасового тримання №1 ГУНП в Одеській області строком на 60 днів — до 29 листопада 2025 року включно. Розмір застави не визначати. Строк дії запобіжного заходу обчислюється з 1 жовтня 2025 року по 29 листопада 2025 року включно", — сказала суддя.

Адвокат обвинуваченого Валерія Гайсина просила розглядати справу у закритому режимі. Вона пояснила, що обвинувачений є військовим, а свідки — чинні військовослужбовці, тому їхні дані потрібно захистити. Суд погодився з цим аргументом і ухвалив, що наступні слухання, призначені на 22 жовтня, відбудуться за зачиненими дверима.

З таким рішенням категорично не згоден батько загиблого активіста. Він вважає це несправедливим.

"На мою думку, несправедливе рішення — розглядати справу в закритому приміщенні, посилаючись на військовий стан. Адже злочин було вчинено саме під час військового стану. Я проти закритого розгляду. Жодних законних підстав для цього немає. Слідчі добре відпрацювали щодо виконавців, але щодо замовників і організаторів робота ще навіть не почалась", — сказав Вадим Ганул, батько Дем’яна Ганула.

Справа про вбивство активыста Ганула
Батько вбитого активіста Ганула. Фото: Новини.LIVE

Деталі справи

12 вересня до суду скерували обвинувальний акт проти Сергія Шалаєва. Його підозрюють в умисному вбивстві з корисливих мотивів на замовлення, скоєному 14 березня 2025 року. За даними слідства, виконавець діяв на замовлення осіб, які працювали в інтересах Росії та видавали себе за правоохоронців.

Нагадаємо, ми писали, що у Кривому Розі застрелили відомого спортсмена. Також ми повідомляли, що до справи про вбивство Парубія обмежили доступ.

Одеса суд вбивство Одеська область активісти Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
