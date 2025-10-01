Суд Одессы будет рассматривать дело об убийстве Ганула в закрытом режиме

Подозреваемый Сергей Шалаев. Фото: Новини.LIVE

В Приморском райсуде Одессы состоялось первое подготовительное заседание по делу об убийстве активиста Демьяна Ганула. Обвиняемым является военнослужащий Сергей Шалаев, которого обвиняют в умышленном убийстве по заказу. Суд продлил содержание под стражей без права залога и постановил, что процесс будет проходить в закрытом режиме.

Суд над подозреваемым

В Приморском районном суде Одессы началось рассмотрение дела об убийстве общественного деятеля Демьяна Ганула. На скамье подсудимых — 46-летний военнослужащий Сергей Шалаев. Во время заседания прокуроры ходатайствовали о продлении меры пресечения для Шалаева. Суд согласился и оставил его под стражей без возможности внесения залога.

"Продлить в отношении обвиняемого Шалаева Сергея Сергеевича срок меры пресечения в виде содержания под стражей в изоляторе временного содержания №1 ГУНП в Одесской области сроком на 60 дней — до 29 ноября 2025 года включительно. Размер залога не определять. Срок действия меры пресечения исчисляется с 1 октября 2025 года по 29 ноября 2025 года включительно", — сказала судья.

Адвокат обвиняемого Валерия Гайсина просила рассматривать дело в закрытом режиме. Она пояснила, что обвиняемый является военным, а свидетели — действующие военнослужащие, поэтому их данные нужно защитить. Суд согласился с этим аргументом и постановил, что следующие слушания, назначенные на 22 октября, состоятся за закрытыми дверями.

С таким решением категорически не согласен отец погибшего активиста. Он считает это несправедливым.

"По моему мнению, несправедливое решение — рассматривать дело в закрытом помещении, ссылаясь на военное положение. Ведь преступление было совершено именно во время военного положения. Я против закрытого рассмотрения. Никаких законных оснований для этого нет. Следователи хорошо отработали по исполнителям, но по заказчикам и организаторам работа еще даже не началась", — сказал Вадим Ганул, отец Демьяна Ганула.

Отец убитого активиста Ганула. Фото: Новини.LIVE

Детали дела

12 сентября в суд направили обвинительный акт против Сергея Шалаева. Его подозревают в умышленном убийстве из корыстных побуждений по заказу, совершенном 14 марта 2025 года. По данным следствия, исполнитель действовал по заказу лиц, которые работали в интересах России и выдавали себя за правоохранителей.

