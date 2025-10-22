Суд по делу об убийстве Демьяна Ганула продолжается в Одессе

Убийство одесского активиста Ганула — опроса свидетелей не будет
Суд по делу об убийстве известного одесского активиста Демьяна Ганула приближается к финальной стадии. На скамье подсудимых — военнослужащий Сергей Шалаев, который признал свою вину. Фемида решила рассматривать дело в упрощенном порядке.
Об этом сообщили журналисты Новини.LIVE из зала суда.
Детали заседания
Во время заседания суд рассмотрел позиции сторон по делу. Прокуратура отметила особую общественную важность этого преступления, ведь речь идет об умышленном убийстве человека, который активно отстаивал украинские ценности и занимался волонтерством. Обвинение требует для военного строгого наказания. Защитница Шалаева Валерия Гайсина настаивала, что подсудимый искренне признал вину, сотрудничает со следствием и помогает установить возможных заказчиков преступления. Также отмечалось, что он длительное время служил в Вооруженных силах, был ранен и находился под психологическим давлением, когда произошел инцидент.
Учитывая полное признание вины, принято решение рассматривать дело без допроса свидетелей — только на основании письменных материалов. Следующее заседание назначено на 3 ноября, после чего суд может перейти к дебатам и оглашению приговора.
Реакция семьи убитого
Жена погибшего Жанна Вознюк поддержала упрощенное рассмотрение. Однако настаивает на самом строгом наказании. Девушка считает, что преступление умышленное и имеет признаки политического заказа.
"То, что он признает вину, не является смягчающим обстоятельством. Мы будем требовать пожизненного заключения", — подчеркнула она.
Вознюк также добавила, что отдельное производство в отношении заказчиков преступления выделено в другое расследование, которое сейчас ведет МВД. По ее словам, семья убеждена, что за убийством стоят российские спецслужбы.
"Все понимают, что это был заказ в пользу России. Демьян был украинским символом в Одессе, и россияне давно хотели от него избавиться", — сказала она.
