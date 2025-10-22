Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Убийство одесского активиста Ганула — опроса свидетелей не будет

Убийство одесского активиста Ганула — опроса свидетелей не будет

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 17:31
обновлено: 17:40
Суд по делу об убийстве Демьяна Ганула продолжается в Одессе
Обвиняемый в убийстве активиста. Фото: Новини.LIVE

Суд по делу об убийстве известного одесского активиста Демьяна Ганула приближается к финальной стадии. На скамье подсудимых — военнослужащий Сергей Шалаев, который признал свою вину. Фемида решила рассматривать дело в упрощенном порядке.

Об этом сообщили журналисты Новини.LIVE из зала суда.

Реклама
Читайте также:

Детали заседания

Во время заседания суд рассмотрел позиции сторон по делу. Прокуратура отметила особую общественную важность этого преступления, ведь речь идет об умышленном убийстве человека, который активно отстаивал украинские ценности и занимался волонтерством. Обвинение требует для военного строгого наказания. Защитница Шалаева Валерия Гайсина настаивала, что подсудимый искренне признал вину, сотрудничает со следствием и помогает установить возможных заказчиков преступления. Также отмечалось, что он длительное время служил в Вооруженных силах, был ранен и находился под психологическим давлением, когда произошел инцидент.

Учитывая полное признание вины, принято решение рассматривать дело без допроса свидетелей — только на основании письменных материалов. Следующее заседание назначено на 3 ноября, после чего суд может перейти к дебатам и оглашению приговора.

В Одесі відбувся суд над вбивцею Ганула
Судьи во время заседания. Фото: Новини.LIVE

Реакция семьи убитого

Жена погибшего Жанна Вознюк поддержала упрощенное рассмотрение. Однако настаивает на самом строгом наказании. Девушка считает, что преступление умышленное и имеет признаки политического заказа.

"То, что он признает вину, не является смягчающим обстоятельством. Мы будем требовать пожизненного заключения", — подчеркнула она.

В Одесі відбувся суд над вбивцею Ганула
Жена убитого после заседания. Фото: Новини.LIVE

Вознюк также добавила, что отдельное производство в отношении заказчиков преступления выделено в другое расследование, которое сейчас ведет МВД. По ее словам, семья убеждена, что за убийством стоят российские спецслужбы.

"Все понимают, что это был заказ в пользу России. Демьян был украинским символом в Одессе, и россияне давно хотели от него избавиться", — сказала она.

Напомним, мы сообщали, что во Львове состоялось очередное заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Также мы писали, что СБУ предотвратило теракт в Одесской области.

Одесса убийство Одесская область активисты Новости Одессы Демьян Ганул
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации