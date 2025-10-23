Видео
Хотел убить активиста и предпринимателя в Одессе — вердикт суда

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 15:52
обновлено: 15:54
Приговор за покушение на убийство активиста и бизнесмена в Одессе
Осужденный за организацию убийств в Одессе. Фото: Суспільне Одеса

В Одессе 44-летний мужчина планировал ликвидировать известного бизнесмена и общественного активиста. Правоохранители провели спецоперацию и инсценировали одно из убийств, чтобы поймать преступника. Теперь он понесет наказание.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Двойное убийство

44-летний уроженец Киевщины готовил убийство двух одесситов в октябре 2024 года. Одной из целей был бизнесмен Геннадий Бейбутян, другой — активист Демьян Ганул. По данным следствия, заказ поступил от неустановленного лица (его дело рассматривается отдельно). За убийство бизнесмена организатору пообещали 80 000 долларов, а за активиста — 100 000 долларов. Большую часть этих денег он должен был отдать киллеру, которого сам и нанял.

Преступление тщательно готовили. Организатор собрал полную информацию о жертвах: их привычки, распорядок дня, адреса, номера автомобилей. Первым планировали убить бизнесмена. Организатор боялся, что убийство медийного активиста вызовет большую огласку и помешает второму преступлению. Однако о плане узнали СБУ и полиция. Они провели спецоперацию: инсценировали убийство бизнесмена, сделали фото и видео в качестве доказательства и передали их "киллеру" (который уже сотрудничал со следствием).

Как накажут

Организатора задержали, когда он получал этот "отчет" о проделанной работе. Во время обыска у него нашли боевую гранату Ф-1 и поддельный паспорт, за которым он скрывался. Ранее СБУ сообщала, что заказ мог поступить от российских спецслужб. Целью была дестабилизация ситуации в регионе, а убийство Бейбутяна должно было стать показательной акцией.

Мужчину признали виновным в организации заказного убийства из корыстных побуждений, хранении боеприпасов и подделке документов. За содеянное он проведет за решеткой 14 лет.

Напомним, мы сообщали, что вчера состоялся очередной суд над обвиняемым в убийстве активиста Демьяна Ганула. Также мы писали, что в Одесской области застолье закончилось убийством.

Одесса суд убийство Одесская область покушение Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
