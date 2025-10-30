Военного в Одессе оштрафовали за избиение саперной лопатой

Молоток судьи на столе. Фото иллюстративное: iStock

Во время конфликта военнослужащий из Херсонщины избил мужчину саперной лопатой. Пострадавший получил легкие телесные повреждения. Солдат признал свою вину, однако наказания избежать не удалось.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Инцидент произошел около 23:00. Военнослужащий, который проходит службу по мобилизации, поссорился с другим мужчиной в бытовой ситуации. Во время внезапного конфликта солдат нанес несколько ударов руками и саперной лопатой. Пострадавший получил ушибы головы, лица, грудной клетки и конечностей. По заключению экспертов, эти повреждения не были опасными для жизни, но повлекли кратковременное расстройство здоровья.

Во время рассмотрения дела военный признал свою вину, раскаялся. Кроме того, он согласился на упрощенную процедуру без проведения полного судебного заседания.

Как наказали

Суд Одессы учел, что мужчина ранее не имел проблем с законом, не состоит на учете у психиатра или нарколога и активно сотрудничал со следствием. С учетом этих обстоятельств судья назначил наказание в виде штрафа — 1 700 гривен (100 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Напомним, мы писали, что в Одесской области приговор получил военный, который обворовывал чужие дома. Также мы сообщали, что в Полтавской области судили мужчину, который проигнорировал боевую повестку.