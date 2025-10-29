Военный в Одесской области воровал из домов во время войны - избежал тюрьмы

Военный в Одесчины обворовывал дома — как наказал его суд
В Одесской области военнослужащий совершил несколько краж из жилья во время военного положения. Солдат признался в содеянном, раскаялся и попросил прощения. Суд учел эти обстоятельства, однако приговор вынес.
Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.
Детали дела
Ивановский районный суд Одесской области рассмотрел дело военнослужащего, который несколько раз обокрал дома жителей района. Солдат, мобилизованный в ряды Вооруженных сил, ночью проникал в частные дома через окна. Во время первой кражи он вынес бензокосу "Sparta Pro SBC-4000" стоимостью 3 700 гривен. Впоследствии вернулся на то же место и похитил мультиварку "Philips" за 3 550 гривен. Через несколько недель он снова проник в то же жилье и забрал гитару "Parksons" за 4 100 гривен. Позже военный обокрал еще один дом — оттуда забрал настенный обогреватель "Atlantic Rio C-15" и электрический чайник "Hilton" на сумму 3 850 гривен.
В целом мужчина нанес потерпевшим ущерб на более 15 тысяч гривен. В суде он полностью признал свою вину, раскаялся и способствовал расследованию. При рассмотрении дела потерпевшие попросили не назначать строгого наказания.
Как наказали
Суд признал военнослужащего виновным по ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража с проникновением в жилье, совершенная повторно и во время военного положения) и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Впрочем, суд применил ст. 75 Уголовного кодекса Украины, освободив осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком на два года. Солдат должен периодически появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства. Кроме того, суд постановил вернуть владельцам изъятые вещи — обогреватель и чайник.
