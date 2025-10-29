Видео
Военный в Одесчины обворовывал дома — как наказал его суд

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 01:36
обновлено: 18:38
Военный в Одесской области воровал из домов во время войны - избежал тюрьмы
Статуэтка и молоток судьи на столе. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области военнослужащий совершил несколько краж из жилья во время военного положения. Солдат признался в содеянном, раскаялся и попросил прощения. Суд учел эти обстоятельства, однако приговор вынес.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Ивановский районный суд Одесской области рассмотрел дело военнослужащего, который несколько раз обокрал дома жителей района. Солдат, мобилизованный в ряды Вооруженных сил, ночью проникал в частные дома через окна. Во время первой кражи он вынес бензокосу "Sparta Pro SBC-4000" стоимостью 3 700 гривен. Впоследствии вернулся на то же место и похитил мультиварку "Philips" за 3 550 гривен. Через несколько недель он снова проник в то же жилье и забрал гитару "Parksons" за 4 100 гривен. Позже военный обокрал еще один дом — оттуда забрал настенный обогреватель "Atlantic Rio C-15" и электрический чайник "Hilton" на сумму 3 850 гривен.

В целом мужчина нанес потерпевшим ущерб на более 15 тысяч гривен. В суде он полностью признал свою вину, раскаялся и способствовал расследованию. При рассмотрении дела потерпевшие попросили не назначать строгого наказания.

Как наказали

Суд признал военнослужащего виновным по ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража с проникновением в жилье, совершенная повторно и во время военного положения) и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Впрочем, суд применил ст. 75 Уголовного кодекса Украины, освободив осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком на два года. Солдат должен периодически появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства. Кроме того, суд постановил вернуть владельцам изъятые вещи — обогреватель и чайник.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области военный подделал водительское удостоверение. Также мы писали о том, что в Полтавской области судили мужчину, проигнорировавшего боевую повестку.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
