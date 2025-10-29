Військовий на Одещині крав з будинків під час війни — уникнув тюрми

Статуетка та молоток судді на столі. Фото ілюстративне: iStock

На Одещині військовослужбовець здійснив декілька крадіжок з житла під час воєнного стану. Солдат зізнався у скоєному, розкаявся і попросив пробачення. Суд врахував ці обставини, однак вирок виніс.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Іванівський районний суд Одеської області розглянув справу військовослужбовця, який кілька разів обікрав будинки жителів району. Солдат, мобілізований до лав Збройних сил, вночі проникав до приватних будинків через вікна. Під час першої крадіжки він виніс бензокосу "Sparta Pro SBC-4000" вартістю 3 700 гривень. Згодом повернувся на те саме місце і викрав мультиварку "Philips" за 3 550 гривень. Через кілька тижнів він знову проник до того ж житла та забрав гітару "Parksons" за 4 100 гривень. Пізніше військовий обікрав ще один будинок — звідти забрав настінний обігрівач "Atlantic Rio C-15" та електричний чайник "Hilton" на суму 3 850 гривень.

Загалом чоловік завдав потерпілим збитків на понад 15 тисяч гривень. У суді він повністю визнав свою провину, розкаявся та сприяв розслідуванню. Під час розгляду справи потерпілі попросили не призначати суворого покарання.

Як покарали

Суд визнав військовослужбовця винним за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка з проникненням у житло, вчинена повторно та під час воєнного стану) і засудив його до п’яти років позбавлення волі. Втім, суд застосував ст. 75 Кримінального кодексу України, звільнивши засудженого від відбування покарання з випробувальним строком на два роки. Солдат повинен періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання. Крім того, суд постановив повернути власникам вилучені речі — обігрівач і чайник.

