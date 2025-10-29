Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Військовий на Одещині обкрадав будинки — як покарав його суд

Військовий на Одещині обкрадав будинки — як покарав його суд

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 01:36
Оновлено: 18:38
Військовий на Одещині крав з будинків під час війни — уникнув тюрми
Статуетка та молоток судді на столі. Фото ілюстративне: iStock

На Одещині військовослужбовець здійснив декілька крадіжок з житла під час воєнного стану. Солдат зізнався у скоєному, розкаявся і попросив пробачення. Суд врахував ці обставини, однак вирок виніс.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Іванівський районний суд Одеської області розглянув справу військовослужбовця, який кілька разів обікрав будинки жителів району. Солдат, мобілізований до лав Збройних сил, вночі проникав до приватних будинків через вікна. Під час першої крадіжки він виніс бензокосу "Sparta Pro SBC-4000" вартістю 3 700 гривень. Згодом повернувся на те саме місце і викрав мультиварку "Philips" за 3 550 гривень. Через кілька тижнів він знову проник до того ж житла та забрав гітару "Parksons" за 4 100 гривень. Пізніше військовий обікрав ще один будинок — звідти забрав настінний обігрівач "Atlantic Rio C-15" та електричний чайник "Hilton" на суму 3 850 гривень.

Загалом чоловік завдав потерпілим збитків на понад 15 тисяч гривень. У суді він повністю визнав свою провину, розкаявся та сприяв розслідуванню. Під час розгляду справи потерпілі попросили не призначати суворого покарання.

Як покарали

Суд визнав військовослужбовця винним за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка з проникненням у житло, вчинена повторно та під час воєнного стану) і засудив його до п’яти років позбавлення волі. Втім, суд застосував ст. 75 Кримінального кодексу України, звільнивши засудженого від відбування покарання з випробувальним строком на два роки. Солдат повинен періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання. Крім того, суд постановив повернути власникам вилучені речі — обігрівач і чайник.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині військовий підробив водійське посвідчення. Також ми писали про те, що у Полтавській області судили чоловіка, який проігнорував бойову повістку.

Одеса суд Одеська область Новини Одеси покарання судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації