Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Військовий вкрав генератор — яке покарання дав одеський суд

Військовий вкрав генератор — яке покарання дав одеський суд

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 01:36
Оновлено: 21:34
Військовий вкрав генератор в Одесі: умовний термін
Кайданки та молоток судді на столі. Фото ілюстративне: iStock

В Одесі військовослужбовець під час воєнного стану викрав майно з орендованого будинку. Чоловік визнав свою вину та щиро розкаявся. Однак оминути покарання не вдалося.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Військовослужбовець, уродженець Луганщини, під час служби у військовій частині викрав генератор марки "UNITEDPOWER" з будинку, де орендував кімнату. Цінність викраденого становила 9 975 гривень. Чоловік таємно вивіз обладнання і розпорядився ним на власний розсуд.

Військовий повністю визнав свою провину, підтвердив обставини злочину та просив суворо не карати. Суд врахував щире каяття та відсутність обтяжуючих обставин.

Як покарали

За рішенням суду обвинуваченому призначили 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробуванням на 1 рік. Протягом цього часу він має регулярно з’являтися до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи. Викрадений генератор повернули законній власниці.

Нагадаємо, ми повідомляли, що житель Херсонщини отримав вирок за те, що побив чоловіка саперною лопатою. Також ми писали, що на Одещині судили військового, який обкрадав будинки.

Одеса суд Одеська область Новини Одеси покарання судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації