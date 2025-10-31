Військовий вкрав генератор в Одесі: умовний термін

Кайданки та молоток судді на столі. Фото ілюстративне: iStock

В Одесі військовослужбовець під час воєнного стану викрав майно з орендованого будинку. Чоловік визнав свою вину та щиро розкаявся. Однак оминути покарання не вдалося.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Військовослужбовець, уродженець Луганщини, під час служби у військовій частині викрав генератор марки "UNITEDPOWER" з будинку, де орендував кімнату. Цінність викраденого становила 9 975 гривень. Чоловік таємно вивіз обладнання і розпорядився ним на власний розсуд.

Військовий повністю визнав свою провину, підтвердив обставини злочину та просив суворо не карати. Суд врахував щире каяття та відсутність обтяжуючих обставин.

Як покарали

За рішенням суду обвинуваченому призначили 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробуванням на 1 рік. Протягом цього часу він має регулярно з’являтися до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи. Викрадений генератор повернули законній власниці.

