Военный украл генератор в Одессе: условный срок: условный срок

Наручники и молоток судьи на столе. Фото иллюстративное: iStock

В Одессе военнослужащий во время военного положения похитил имущество из арендованного дома. Мужчина признал свою вину и искренне раскаялся. Однако избежать наказания не удалось.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Военнослужащий, уроженец Луганщины, во время службы в воинской части похитил генератор марки "UNITEDPOWER" из дома, где арендовал комнату. Ценность похищенного составляла 9 975 гривен. Мужчина тайно вывез оборудование и распорядился им по своему усмотрению.

Военный полностью признал свою вину, подтвердил обстоятельства преступления и просил строго не наказывать. Суд учел искреннее раскаяние и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Как наказали

По решению суда обвиняемому назначили 5 лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытанием на 1 год. В течение этого времени он должен регулярно появляться в органы пробации и сообщать об изменении места жительства или работы. Похищенный генератор вернули законной владелице.

Напомним, мы сообщали, что житель Херсонщины получил приговор за то, что избил мужчину саперной лопатой. Также мы писали, что в Одесской области судили военного, который обворовывал дома.