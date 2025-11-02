Уклонение от воинского учета в Одесской области - мужчину оштрафовали

Молоток судьи. Фото иллюстративное: IStock

В Одесской области военнообязанный мужчина не явился в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии после официального предупреждения. Несмотря на военное положение, он сознательно проигнорировал вызов территориального центра комплектования. Суд признал его виновным в уклонении от воинского учета и назначил наказание.

Детали дела

Житель Тарутинского района получил повестку от территориального центра комплектования с требованием прибыть 1 апреля 2025 года в Бессарабскую многопрофильную больницу для прохождения военно-врачебной комиссии. Мужчину лично предупредили об ответственности за уклонение от воинского учета, однако он проигнорировал этот вызов без уважительных причин.

Во время рассмотрения дела обвиняемый признал свою вину полностью. Суд учел, что мужчина ранее не имел проблем с законом, искренне раскаялся и способствовал расследованию.

Как наказали

Мужчину признали виновным по ч.1 ст.337 Уголовного кодекса Украины — уклонение от воинского учета после предупреждения. По решению суда, он оштрафован на 5100 гривен, с возможностью уплаты частями в течение трех месяцев.

