Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одесской области мужчина проигнорировал ВВК — как наказал суд

В Одесской области мужчина проигнорировал ВВК — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 01:30
обновлено: 18:00
Уклонение от воинского учета в Одесской области - мужчину оштрафовали
Молоток судьи. Фото иллюстративное: IStock

В Одесской области военнообязанный мужчина не явился в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии после официального предупреждения. Несмотря на военное положение, он сознательно проигнорировал вызов территориального центра комплектования. Суд признал его виновным в уклонении от воинского учета и назначил наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Житель Тарутинского района получил повестку от территориального центра комплектования с требованием прибыть 1 апреля 2025 года в Бессарабскую многопрофильную больницу для прохождения военно-врачебной комиссии. Мужчину лично предупредили об ответственности за уклонение от воинского учета, однако он проигнорировал этот вызов без уважительных причин.

Во время рассмотрения дела обвиняемый признал свою вину полностью. Суд учел, что мужчина ранее не имел проблем с законом, искренне раскаялся и способствовал расследованию.

Как наказали

Мужчину признали виновным по ч.1 ст.337 Уголовного кодекса Украины — уклонение от воинского учета после предупреждения. По решению суда, он оштрафован на 5100 гривен, с возможностью уплаты частями в течение трех месяцев.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области военный хранил во дворе боеприпасы. Также мы писали, что в Одесской области наказали защитника, который украл генератор.

Одесса суд Одесская область Новости Одессы ВВК судебные решения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации