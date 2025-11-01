Видео
Военный хранил боеприпасы во дворе — решение суда на Одесчине

Военный хранил боеприпасы во дворе — решение суда на Одесчине

Дата публикации 1 ноября 2025 01:36
обновлено: 18:24
В Одесской области военный получил приговор за хранение боеприпасов
Молоток судьи. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области военнослужащий незаконно хранил боеприпасы и противотанковую мину. Во время обыска во дворе мужчины нашли 141 патрон и мину ТМ-62М. За содеянное он получил наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В Овидиопольском суде рассмотрели дело военнослужащего, который незаконно приобрел и хранил 141 патрон к автоматам Калашникова. Через некоторое время он нашел на побережье в Санжейке противотанковую мину ТМ-62М, принес ее домой и закопал во дворе. В тот же день полиция провела обыск и изъяла боеприпасы.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал вину и объяснил, что сожалеет о содеянном. Суд учел его службу в армии, участие в мероприятиях обороны Украины и положительную характеристику с места жительства.

Как наказали

В результате суд назначил наказание — три года лишения свободы. Но освободил военного от отбывания срока с испытательным сроком на один год. Боеприпасы постановлено уничтожить, а мина передана в инженерно-саперный взвод территориальной обороны.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили военного, который украл генератор. Также мы писали, что военный из Херсона предстал перед судом за то, что избил мужчину саперной лопатой.

