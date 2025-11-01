Відео
Головна Одеса Військовий зберігав боєприпаси у дворі — рішення суду на Одещині

Військовий зберігав боєприпаси у дворі — рішення суду на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 01:36
Оновлено: 18:24
На Одещині військовий отримав вирок за зберігання боєприпасів
Молоток судді. Фото ілюстративне: iStock

На Одещині військовослужбовець незаконно зберігав боєприпаси та протитанкову міну. Під час обшуку у дворі чоловіка знайшли 141 патрон і міну ТМ-62М. За скоєне він отримав покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

В Овідіопольському суді розглянули справу військовослужбовця, який незаконно придбав і зберігав 141 патрон до автоматів Калашникова. Через деякий час він знайшов на узбережжі в Санжійці протитанкову міну ТМ-62М, приніс її додому й закопав у дворі. Того ж дня поліція провела обшук і вилучила боєприпаси.

Під час судового засідання чоловік повністю визнав провину й пояснив, що шкодує про вчинене. Суд врахував його службу у війську, участь у заходах оборони України та позитивну характеристику з місця проживання.

Як покарали

У результаті суд призначив покарання — три роки позбавлення волі. Але звільнив військового від відбування строку з випробувальним терміном на один рік. Боєприпаси постановлено знищити, а міну передано до інженерно-саперного взводу територіальної оборони.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили військового, який вкрав генератор. Також ми писали, що військовий з Херсона постав перед судом за те, що побив чоловіка саперною лопатою.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
