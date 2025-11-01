На Одещині військовий отримав вирок за зберігання боєприпасів

Військовий зберігав боєприпаси у дворі — рішення суду на Одещині
На Одещині військовослужбовець незаконно зберігав боєприпаси та протитанкову міну. Під час обшуку у дворі чоловіка знайшли 141 патрон і міну ТМ-62М. За скоєне він отримав покарання.
Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.
Деталі справи
В Овідіопольському суді розглянули справу військовослужбовця, який незаконно придбав і зберігав 141 патрон до автоматів Калашникова. Через деякий час він знайшов на узбережжі в Санжійці протитанкову міну ТМ-62М, приніс її додому й закопав у дворі. Того ж дня поліція провела обшук і вилучила боєприпаси.
Під час судового засідання чоловік повністю визнав провину й пояснив, що шкодує про вчинене. Суд врахував його службу у війську, участь у заходах оборони України та позитивну характеристику з місця проживання.
Як покарали
У результаті суд призначив покарання — три роки позбавлення волі. Але звільнив військового від відбування строку з випробувальним терміном на один рік. Боєприпаси постановлено знищити, а міну передано до інженерно-саперного взводу територіальної оборони.
Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили військового, який вкрав генератор. Також ми писали, що військовий з Херсона постав перед судом за те, що побив чоловіка саперною лопатою.
Читайте Новини.LIVE!