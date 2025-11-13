Видео
Фальшивый диагноз — в Одессе накрыли схему избежания мобилизации

Фальшивый диагноз — в Одессе накрыли схему избежания мобилизации

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 15:39
обновлено: 15:33
В Одессе врач попался на взятке за справку для отсрочки
Задержание врача в Одессе. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе врач частного медцентра за деньги пообещал помочь мужчине призывного возраста избежать мобилизации. Он должен был подделать историю болезни матери, чтобы ее сын получил отсрочку как опекун. Правоохранители задержали мужчину сразу после получения части денег.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Схема врача

По данным следствия, врач предложил местному жителю "решить вопрос" с отсрочкой от службы. За 7 тысяч долларов он пообещал оформить фиктивные документы, которые подтверждали бы, что мужчина ухаживает за тяжелобольной матерью. Для этого медик планировал сфальсифицировать историю болезни женщины.

Договоренность предусматривала две части взятки: 4 тысячи долларов вперед и остальные после оформления документов. Во время передачи первой части денег врача задержали "на горячем". Правоохранители изъяли средства в качестве вещественного доказательства.

Что грозит

Задержанному объявили подозрение по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление влиянием. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, мы сообщали о том, отменят ли после войны штрафы за уклонение от мобилизации. Также мы писали, что суд вынес приговор мужчине, который отказался от воинской повестки.

Одесса Одесская область Новости Одессы мобилизация врачи уклонисты
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
