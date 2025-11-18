Задержание Черкащан за попытку переправить мужчин через границу

Задержанные беглецы в Одесской области. Фото: Государственная пограничная служба

В Подольском районе пограничники остановили два автомобиля, которые пытались доставить к границе пятерых мужчин призывного возраста. Перевозку организовала 37-летняя женщина из Черкасской области по указаниям администратора телеграмм-канала. Организатору и водителям объявили подозрение.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Схема побега

В Подольском районе пограничники задержали две легковушки — "ВАЗ" и "Киа", которые направлялись к госгранице с пятью мужчинами призывного возраста. Установлено, что перевозку координировала 37-летняя жительница Черкасской области. Она передавала водителям указания от организатора — администратора телеграмм-канала, который прокладывал маршрут через приднестровский сегмент в Молдову.

По плану организатора, каждый человек должен был заплатить от 8 до 10 тысяч долларов США на криптокошелек. Все пятеро собрались в Умани и отправились к границе, однако реализовать схему не удалось.

Что грозит

По факту преступления по ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" организатору объявили подозрение и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 242 тыс. гривен. Одному из водителей, 65-летнему жителю Черкасской области, также сообщили о подозрении. Пятеро мужчин из Николаевской, Донецкой и Киевской областей получили административные протоколы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение государственной границы". Дела переданы в суд.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области пограничник помогал уклонистам бежать из страны. Также мы писали, что в Одессе врач выдавал фиктивные справки, благодаря которым мужчины избегали мобилизации.