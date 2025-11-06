В Одессе будут судить двух парней за фейковый маршрут в Польшу

Задержанные молодые люди в Одессе. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе двое 19-летних парней пообещали одесситу нелегально вывезти его в Польшу. За свои "услуги" они требовали более 7 тысяч долларов. За содеянное молодые люди предстанут перед судом.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Детали аферы

В Одессе двое молодых людей узнали, что мужчина призывного возраста хочет выехать за границу, чтобы избежать мобилизации. Они заверили военнообязанного, что могут организовать "безопасный маршрут" за границу вне официальных пунктов пропуска. Чтобы их предложение казалось более реальным, ребята пообещали обеспечить транспорт и даже "проводника", который якобы будет сопровождать мужчину в столицу, а оттуда — в Польшу.

За вымышленную услугу они запросили 7,5 тысячи долларов США. Полицейские задержали фигурантов сразу после того, как один из них получил всю сумму от "клиента". Во время обыска изъяли деньги и телефоны, которые стали вещественными доказательствами.

Как накажут

В полиции отметили, что досудебное расследование завершено. Собрано достаточно доказательств для обвинения в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном по предварительному сговору группой лиц во время военного положения. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области разоблачили 66-летнего мужчину, который помогал уклонистам бежать за границу. Также мы писали, что в Одессе мужчина помогал военнообязанным "устроиться" в СБУ, чтобы избежать мобилизации.