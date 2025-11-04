Видео
Быстрый путь в Молдову — схема для уклонистов на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 13:25
обновлено: 12:58
В Одесской области задержали пограничника, который за 7 тысяч долларов хотел переправить уклониста в Молдову
Задержанный пограничник в Одесской области. Фото: государственное бюро расследований

В Одесской области пограничник планировал организовать незаконное пересечение границы для уклониста. За деньги он обещал показать безопасный путь в Молдову и дать советы для перехода. Его задержали еще во время переговоров с "клиентом".

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Читайте также:

Детали схемы

Работники ГБР предотвратили создание очередного канала побега уклонистов за границу. Пограничник, имея доступ к служебной информации, хотел заработать на незаконной переправке военнообязанных. За деньги он предлагал подробный маршрут в Молдову, объяснял, когда лучше двигаться, по какой дороге, в какое время суток и как вести себя, чтобы не вызвать подозрений. За свои "услуги" просил 7 тысяч долларов США.

Как накажут

Организатора сделки задержали оперативники еще до реализации преступного плана. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная из корыстных побуждений. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об отстранении его от службы и избрании меры пресечения.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе мужчина обещал "устроить" в СБУ, чтобы военнообязанные избежали мобилизации. Также мы писали, что в Одессе разоблачили врачей ВВК, которые помогали уклонистам сделать фиктивные справки.

Одесса пограничники Одесская область побег Новости Одессы уклонисты
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
