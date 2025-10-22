Видео
В Одессе медики в ТЦК продавали справки — стоимость

В Одессе медики в ТЦК продавали справки — стоимость

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 12:18
обновлено: 12:13
ГБР разоблачило одесских врачей, которые продавали справки ВЛК
Задержанные медики в Одессе. Фото: Государственное бюро расследований

В Одессе врачи военно-врачебной комиссии Приморского ТЦК за деньги оформляли фиктивные заключения без присутствия военнообязанных. Такие документы позволяли уклониться от мобилизации. Теперь им грозит наказание.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Читайте также:

Фиктивные справки

Работники ГБР разоблачили комиссию врачей Приморского районного ТЦК и СП Одессы, которые выдавали заключения военно-врачебной комиссии без фактического осмотра призывников. По данным следствия, медики имели предварительные договоренности с участниками масштабной коррупционной схемы, которую ГБР ранее уже разоблачило. Организатором сделки был одессит, который вместе с несколькими сообщниками — в частности сотрудником Минобороны, Генштаба и ТЦК — предлагал "услугу" по уклонению от службы за 16 тысяч долларов США. Фальшивые справки ВВК позволяли призывникам незаконно получить отсрочку от мобилизации.

Что грозит

Четырем членам комиссии объявлено о подозрении в служебном подлоге, совершенном группой лиц. Решается вопрос об их отстранении от должностей. Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы. Следствие продолжается, устанавливают всех причастных к схеме.

Напомним, мы сообщали, одесского экс-военкома Борисова принудительно доставили в суд. Также мы писали, что на Львовщине судили чиновника ТЦК, который незаконно мобилизовал мужчину.

Одесса Одесская область Новости Одессы ВВК ТЦК и СП справка
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
