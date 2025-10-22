ДБР викрило одеських лікарів, які продавали довідки ВЛК

Затримані медики в Одесі. Фото: Державне бюро розслідувань

В Одесі лікарі військово-лікарської комісії Приморського ТЦК за гроші оформлювали фіктивні висновки без присутності військовозобов’язаних. Такі документи дозволяли ухилитися від мобілізації. Тепер їм загрожує покарання.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Реклама

Читайте також:

Фіктивні довідки

Працівники ДБР викрили комісію лікарів Приморського районного ТЦК та СП Одеси, які видавали висновки військово-лікарської комісії без фактичного огляду призовників. За даними слідства, медики мали попередні домовленості з учасниками масштабної корупційної схеми, яку ДБР раніше вже викрило. Організатором оборудки був одесит, який разом із кількома спільниками — зокрема співробітником Міноборони, Генштабу та ТЦК — пропонував "послугу" з ухилення від служби за 16 тисяч доларів США. Фальшиві довідки ВЛК дозволяли призовникам незаконно отримати відстрочку від мобілізації.

Що загрожує

Чотирьом членам комісії оголошено про підозру у службовому підробленні, вчиненому групою осіб. Вирішується питання щодо їхнього відсторонення від посад. Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі. Слідство триває, встановлюють усіх причетних до схеми.

Нагадаємо, ми повідомляли, одеського ексвійськкома Борисова примусово доставили до суду. Також ми писали, що на Львівщині судили посадовця ТЦК, який незаконно мобілізував чоловіка.