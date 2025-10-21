Відео
Головна Одеса Одеського ексвійськкома доставили до суду — все в рамках закону

Одеського ексвійськкома доставили до суду — все в рамках закону

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 15:59
Оновлено: 16:07
ДБР заявило про законність приводу ексвійськкома Борисова
Євген Борисов під час судового засідання. Фото: Суспільне Одеса

Колишнього військкома Одещини Євгена Борисова примусово доставили до суду, оскільки він неодноразово ігнорував засідання. Сам Борисов заявив, що співробітники ГБР вивезли його з лікарні силоміць і поводилися грубо. Водночас у Держбюро розслідувань наголошують, що діяли виключно за рішенням суду і в межах закону.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Читайте також:

Примусове доставлення

Ексвійськком Євген Борисов заявив, що ДБР силоміць вивезло його з лікарні у Києві до суду в Одесі, де розглядають обрання йому запобіжного заходу у справі про самовільне залишення служби. Напередодні суд ухвалив рішення про примусовий привід Борисова. Директор ДБР Олексій Сухачов підтвердив, що дії співробітників бюро були законними й відбувалися у межах судового рішення. За його словами, Борисов систематично уникав участі у засіданнях, користуючись будь-якими приводами, щоб не з’являтися. Після виходу під заставу він відвідав лише кілька перших засідань.

"Ми уважно переглянули відео, оприлюднене адвокатами. Співробітники ДБР діяли в межах своїх повноважень і не реагували на провокації з боку представників обвинуваченого", — наголосив Сухачов.

Адвокат Борисова стверджує, що працівники бюро змусили лікарів виписати пацієнта та видали довідку про "задовільний стан". Прокурор, який веде справу, повідомив, що скарг на дії співробітників ДБР до нього не надходило.

Нагадаємо, ми повідомляли, що ексвійськком Євген Борисов не з'явився на суд. Також ми писали, що у Києві судили поліцейського, який побив чоловіка біля одного з ТЦК.

Одеса суд Одеська область Новини Одеси покарання ТЦК та СП
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
