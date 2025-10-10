Ексвоєнком Борисов зник перед судом в Одесі

Євген Борисов на одному із засідань. Фото ілюстративне: РБК-Україна

Сьогодні, 10 жовтня, в Одесі мало відбутися чергове судове засідання у справі колишнього начальника обласного Територіального центру комплектування. Євген Борисов, якого звинувачують у самовільному залишенні служби — зник. Адвокати кажуть, що він нібито в лікарні, однак в якій саме, невідомо.

Про це повідомляє журналістка Юлія Химерик.

Суд над Борисовим

10 жовтня в Приморському райсуді Одеси мали розглядати справу колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. Проте сам обвинувачений і його захисники на засідання не прийшли. За даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, вранці Борисова виписали з лікарні у задовільному стані. Але призначений державний адвокат повідомив суду, що колишній воєнком начебто перебуває в іншій лікарні. Якій саме — не уточнили.

Прокурори спростували ці заяви, наголосивши, що ще 29 вересня Борисов письмово погодився отримувати повістки через SMS. Через плутанину суд оголосив перерву, щоб адвокат уточнив місцезнаходження підзахисного. Якщо цього не вдасться з’ясувати, можуть ухвалити рішення про примусовий привід обвинуваченого.

Мінування суду

Під час засідання стало відомо, що суд нібито замінували. Через це розгляд справи довелося знову відкласти. Раніше Борисов уже відмовлявся брати участь у судових засіданнях, навіть дистанційно, попри висновки лікарів, що він може бути присутнім онлайн. Прокуратура наполягає на арешті колишнього воєнкома без права застави або з альтернативою у 300 мільйонів гривень. За версією слідства, він може спробувати втекти за кордон, щоб уникнути покарання.

Нагадаємо, ми писали, що Борисова госпіталізували до лікарні прямо з зали суду. Також ми повідомляли, що співробітнику ТЦК з Харкова, який побів вчителя, винесли вирок.