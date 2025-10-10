Видео
Одесский экс-военком Борисов не явился на суд — где он неизвестно

Одесский экс-военком Борисов не явился на суд — где он неизвестно

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 15:00
Экс-военком Борисов исчез перед судом в Одессе
Евгений Борисов на одном из заседаний. Фото иллюстративное: РБК-Украина

Сегодня, 10 октября, в Одессе должно было состояться очередное судебное заседание по делу бывшего начальника областного Территориального центра комплектования. Евгений Борисов, которого обвиняют в самовольном оставлении службы — исчез. Адвокаты говорят, что он якобы в больнице, однако в какой именно, неизвестно.

Об этом сообщает журналистка Юлия Химерик.

Читайте также:

Суд над Борисовым

10 октября в Приморском райсуде Одессы должны были рассматривать дело бывшего начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова. Однако сам обвиняемый и его защитники на заседание не пришли. По данным Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, утром Борисова выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Но назначенный государственный адвокат сообщил суду, что бывший военком якобы находится в другой больнице. Какой именно — не уточнили.

Прокуроры опровергли эти заявления, отметив, что еще 29 сентября Борисов письменно согласился получать повестки через SMS. Из-за путаницы суд объявил перерыв, чтобы адвокат уточнил местонахождение подзащитного. Если этого не удастся выяснить, могут принять решение о принудительном приводе обвиняемого.

Минирование суда

Во время заседания стало известно, что суд якобы заминировали. Из-за этого рассмотрение дела пришлось снова отложить. Ранее Борисов уже отказывался участвовать в судебных заседаниях, даже дистанционно, несмотря на выводы врачей, что он может присутствовать онлайн. Прокуратура настаивает на аресте бывшего военкома без права залога или с альтернативой в 300 миллионов гривен. По версии следствия, он может попытаться сбежать за границу, чтобы избежать наказания.

Напомним, мы писали, что Борисова госпитализировали в больницу прямо из зала суда. Также мы сообщали, что сотруднику ТЦК из Харькова, который избил учителя, вынесли приговор.

Одесса суд Одесская область Новости Одессы наказание ТЦК и СП
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
