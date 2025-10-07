Видео
Главная Одесса Суд над одесским экс-военным Борисовым — заседание прервали

Суд над одесским экс-военным Борисовым — заседание прервали

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 12:11
Евгения Борисова госпитализировали во время суда в Одессе
Одесский экс-начальник ТЦК Борисов во время одного из заседаний Фото: Суспільне

В Приморском суде Одессы прервали заседание по делу в отношении бывшего военкома Евгения Борисова. На нем рассматривали вопрос избрания меры пресечения. Однако экс-начальнику ТЦК стало плохо прямо во время слушания и медики госпитализировали обвиняемого.

Об этом сообщает издание "Интент".

Читайте также:

Что произошло

В Приморском районном суде Одессы должны были избрать меру пресечения бывшему руководителю областного ТЦК и СП Евгению Борисову, которого обвиняют в самовольном оставлении части. Во время заседания мужчине внезапно стало плохо, и его отправили в больницу. Сейчас о состоянии обвиняемого ничего не известно. Прокуроры настаивали на содержании под стражей без права залога. В случае решения о залоге они предлагали определить его в размере более 300 миллионов гривен.

Защита Борисова заявляла, что прокуроры не предоставили достаточных доказательств, а само ходатайство имеет процессуальные нарушения. Адвокаты просили отложить рассмотрение, поскольку 9 октября Верховный Суд должен рассмотреть их требование об изменении подследственности дела на Печерский суд Киева.

Судья Приморского суда Лариса Ершова отказала в переносе. После нескольких перерывов адвокаты заявили отвод судьи, обвинив ее в отсутствии беспристрастности. Судебный процесс пока приостановлен до принятия решения об отводе.

Напомним, мы писали, что за Борисова вносили залог. Также мы сообщали, что в Одесской области судили командира, который помогал не попасть на фронт.

Одесса суд Одесская область Новости Одессы ТЦК и СП
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
