Евгения Борисова госпитализировали во время суда в Одессе

В Приморском суде Одессы прервали заседание по делу в отношении бывшего военкома Евгения Борисова. На нем рассматривали вопрос избрания меры пресечения. Однако экс-начальнику ТЦК стало плохо прямо во время слушания и медики госпитализировали обвиняемого.

Что произошло

В Приморском районном суде Одессы должны были избрать меру пресечения бывшему руководителю областного ТЦК и СП Евгению Борисову, которого обвиняют в самовольном оставлении части. Во время заседания мужчине внезапно стало плохо, и его отправили в больницу. Сейчас о состоянии обвиняемого ничего не известно. Прокуроры настаивали на содержании под стражей без права залога. В случае решения о залоге они предлагали определить его в размере более 300 миллионов гривен.

Защита Борисова заявляла, что прокуроры не предоставили достаточных доказательств, а само ходатайство имеет процессуальные нарушения. Адвокаты просили отложить рассмотрение, поскольку 9 октября Верховный Суд должен рассмотреть их требование об изменении подследственности дела на Печерский суд Киева.

Судья Приморского суда Лариса Ершова отказала в переносе. После нескольких перерывов адвокаты заявили отвод судьи, обвинив ее в отсутствии беспристрастности. Судебный процесс пока приостановлен до принятия решения об отводе.

