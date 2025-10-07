Відео
Суд над одеським ексвійськкомом Борисовим — засідання перервали

Суд над одеським ексвійськкомом Борисовим — засідання перервали

Дата публікації: 7 жовтня 2025 12:11
Євгена Борисова ушпиталили під час суду в Одесі
Одеський ексначальник ТЦК Борисов під час одного із засідань Фото: Суспільне

У Приморському суді Одеси перервали засідання у справі щодо колишнього військкома Євгена Борисова. На ньому розглядали питання обрання запобіжного заходу. Однак ексначальнику ТЦК стало зле просто під час слухання і медики госпіталізували обвинуваченого.

Про це повідомляє видання "Інтент".

Що сталося

У Приморському районному суді Одеси мали обрати запобіжний захід колишньому керівнику обласного ТЦК та СП Євгену Борисову, якого звинувачують у самовільному залишенні частини. Під час засідання чоловікові раптово стало погано, і його відправили до лікарні. Наразі про стан обвинуваченого нічого не відомо. Прокурори наполягали на триманні під вартою без права застави. У разі рішення про заставу вони пропонували визначити її у розмірі понад 300 мільйонів гривень.

Захист Борисова заявляв, що прокурори не надали достатніх доказів, а саме клопотання має процесуальні порушення. Адвокати просили відкласти розгляд, оскільки 9 жовтня Верховний Суд має розглянути їхню вимогу про зміну підслідності справи на Печерський суд Києва.

Суддя Приморського суду Лариса Єршова відмовила у перенесенні. Після кількох перерв адвокати заявили відвід судді, звинувативши її у відсутності неупередженості. Судовий процес наразі призупинено до ухвалення рішення про відвід.

Нагадаємо, ми писали, що за Борисова вносили заставу. Також ми повідомляли, що на Одещині судили командира, який допомагав не потрапити на фронт.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
