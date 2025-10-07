Євгена Борисова ушпиталили під час суду в Одесі

Одеський ексначальник ТЦК Борисов під час одного із засідань Фото: Суспільне

У Приморському суді Одеси перервали засідання у справі щодо колишнього військкома Євгена Борисова. На ньому розглядали питання обрання запобіжного заходу. Однак ексначальнику ТЦК стало зле просто під час слухання і медики госпіталізували обвинуваченого.

Що сталося

У Приморському районному суді Одеси мали обрати запобіжний захід колишньому керівнику обласного ТЦК та СП Євгену Борисову, якого звинувачують у самовільному залишенні частини. Під час засідання чоловікові раптово стало погано, і його відправили до лікарні. Наразі про стан обвинуваченого нічого не відомо. Прокурори наполягали на триманні під вартою без права застави. У разі рішення про заставу вони пропонували визначити її у розмірі понад 300 мільйонів гривень.

Захист Борисова заявляв, що прокурори не надали достатніх доказів, а саме клопотання має процесуальні порушення. Адвокати просили відкласти розгляд, оскільки 9 жовтня Верховний Суд має розглянути їхню вимогу про зміну підслідності справи на Печерський суд Києва.

Суддя Приморського суду Лариса Єршова відмовила у перенесенні. Після кількох перерв адвокати заявили відвід судді, звинувативши її у відсутності неупередженості. Судовий процес наразі призупинено до ухвалення рішення про відвід.

