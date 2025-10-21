Видео
Одесского экс-военкома доставили в суд — все в рамках закона

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 15:59
обновлено: 16:07
ГБР заявило о законности привода экс-военного Борисова
Евгений Борисов во время судебного заседания. Фото: Общественное Одесса

Бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова принудительно доставили в суд, поскольку он неоднократно игнорировал заседания. Сам Борисов заявил, что сотрудники ГБР вывезли его из больницы силой и вели себя грубо. В то же время в Госбюро расследований отмечают, что действовали исключительно по решению суда и в рамках закона.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Читайте также:

Принудительная доставка

Экс-военный Евгений Борисов заявил, что ГБР силой вывезло его из больницы в Киеве в суд в Одессе, где рассматривают избрание ему меры пресечения по делу о самовольном оставлении службы. Накануне суд принял решение о принудительном приводе Борисова. Директор ГБР Алексей Сухачев подтвердил, что действия сотрудников бюро были законными и происходили в рамках судебного решения. По его словам, Борисов систематически избегал участия в заседаниях, пользуясь любыми поводами, чтобы не появляться. После выхода под залог он посетил лишь несколько первых заседаний.

"Мы внимательно просмотрели видео, обнародованное адвокатами. Сотрудники ГБР действовали в пределах своих полномочий и не реагировали на провокации со стороны представителей обвиняемого", — подчеркнул Сухачев.

Адвокат Борисова утверждает, что работники бюро заставили врачей выписать пациента и выдали справку об "удовлетворительном состоянии". Прокурор, который ведет дело, сообщил, что жалоб на действия сотрудников ГБР к нему не поступало.

Напомним, мы сообщали, что экс-военком Евгений Борисов не явился на суд. Также мы писали, что в Киеве судили полицейского, который избил мужчину возле одного из ТЦК.

Одесса суд Одесская область Новости Одессы наказание ТЦК и СП
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
