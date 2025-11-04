Видео
Дата публикации 4 ноября 2025 12:20
обновлено: 12:05
В Одессе задержали мужчину, который за 5500 долларов обещал "работу" в СБУ
Мужчина, которого задержали в Одессе. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе 44-летний мужчина за деньги обещал помочь уклониться от мобилизации. Он убеждал клиента, что может оформить отсрочку от службы благодаря мнимым связям в СБУ. Дельца задержали после получения части денег. Ему грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Детали схемы

Полицейские разоблачили очередную схему наживы на теме мобилизации. 44-летний уроженец Днепропетровщины, который сейчас живет в Одессе, пообещал мужчине "трудоустройство" в Службе безопасности Украины. За 5500 долларов он гарантировал отсрочку от службы на основании поддельных документов и уверял, что имеет нужные знакомства в ведомстве. Деньги требовал сразу, а за отказ от сделки угрожал заявить клиента в территориальный центр комплектования. Во время передачи части средств дельца задержали оперативники. Изъятые деньги стали доказательствами по делу.

Как накажут

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Согласно закону, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили мужчину, который проигнорировал ВВК. Также мы писали, что в Одессе разоблачили врачей ВВК, которые делали фиктивные справки.

Одесса мобилизация уклонисты задержание
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
