В Одесі затримали чоловіка, який за 5500 доларів обіцяв «роботу» в СБУ

Чоловік, якого затримали в Одесі. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі 44-річний чоловік за гроші обіцяв допомогти ухилитися від мобілізації. Він переконував клієнта, що може оформити відстрочку від служби завдяки уявним зв’язкам у СБУ. Ділка затримали після отримання частини грошей. Йому загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Деталі схеми

Поліцейські викрили чергову схему наживи на темі мобілізації. 44-річний уродженець Дніпропетровщини, який нині мешкає в Одесі, пообіцяв чоловіку "працевлаштування" у Службі безпеки України. За 5500 доларів він гарантував відстрочку від служби на підставі підроблених документів і запевняв, що має потрібні знайомства у відомстві. Гроші вимагав одразу, а за відмову від оборудки погрожував заявити клієнта до територіального центру комплектування. Під час передачі частини коштів ділка затримали оперативники. Вилучені гроші стали доказами у справі.

Як покарають

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Згідно із законом, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

