Україна
Головна Одеса Влаштовував на роботу в СБУ — схема відстрочки в Одесі

Влаштовував на роботу в СБУ — схема відстрочки в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 12:20
Оновлено: 12:05
В Одесі затримали чоловіка, який за 5500 доларів обіцяв «роботу» в СБУ
Чоловік, якого затримали в Одесі. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі 44-річний чоловік за гроші обіцяв допомогти ухилитися від мобілізації. Він переконував клієнта, що може оформити відстрочку від служби завдяки уявним зв’язкам у СБУ. Ділка затримали після отримання частини грошей. Йому загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Читайте також:

Деталі схеми

Поліцейські викрили чергову схему наживи на темі мобілізації. 44-річний уродженець Дніпропетровщини, який нині мешкає в Одесі, пообіцяв чоловіку "працевлаштування" у Службі безпеки України. За 5500 доларів він гарантував відстрочку від служби на підставі підроблених документів і запевняв, що має потрібні знайомства у відомстві. Гроші вимагав одразу, а за відмову від оборудки погрожував заявити клієнта до територіального центру комплектування. Під час передачі частини коштів ділка затримали оперативники. Вилучені гроші стали доказами у справі.

Як покарають

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Згідно із законом, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили чоловіка, який проігнорував ВЛК. Також ми писали, що в Одесі викрили лікарів ВЛК, які робили фіктивні довідки.

Одеса Одеська область Новини Одеси мобілізація ухилянти затримання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
