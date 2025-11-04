На Одещині затримали прикордонника, який за 7 тисяч доларів хотів переправити ухилянта до Молдови

Затриманий прикордонник на Одещині. Фото: державне бюро розслідувань

На Одещині прикордонник планував організувати незаконний перетин кордону для ухилянта. За гроші він обіцяв показати безпечний шлях до Молдови та надати поради для переходу. Його затримали ще під час перемовин із "клієнтом".

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Деталі схеми

Працівники ДБР запобігли створенню чергового каналу втечі ухилянтів за кордон. Прикордонник, маючи доступ до службової інформації, хотів заробити на незаконному переправленні військовозобов’язаних. За гроші він пропонував детальний маршрут у Молдову, пояснював, коли краще рухатись, якою дорогою, у який час доби та як поводитися, щоб не викликати підозр. За свої "послуги" просив 7 тисяч доларів США.

Як покарають

Організатора оборудки затримали оперативники ще до реалізації злочинного плану. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон, учинене з корисливих мотивів. Підозрюваному загрожує до дев’яти років позбавлення волі. Нині вирішується питання про відсторонення його від служби та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі чоловік обіцяв "влаштувати" в СБУ, щоб військовозабов'язані уникнули мобілізації. Також ми писали, що в Одесі викрили лікарів ВЛК, які допомагали ухилянтам зробити фіктивні довідки.