Україна
Одесса Тур в Молдову для жителей Одесчины — как пересекают границу

Тур в Молдову для жителей Одесчины — как пересекают границу

Дата публикации 5 ноября 2025 15:18
обновлено: 15:05
В Одесской области задержали мужчину, который переправлял уклонистов в Молдову
Задержанные мужчины на кордорне. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области 66-летний местный житель организовал схему незаконной переправки двух военнообязанных в Молдову. За "помощь" он требовал по несколько тысяч долларов с каждого. Мужчина должен был довести знакомых до границы и показать безопасный пеший маршрут для пересечения государственной границы.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Схема побега

Правоохранители установили, что мужчина предложил двум знакомым провести их к границе с Молдовой, показать безопасный маршрут и гарантировать, что на пути не будет пограничных нарядов. За это он попросил по 3000 долларов с каждого. Подозреваемый встретил уклонистов в Белгород-Днестровском районе, где сейчас живет, и отвез их в пограничное село. Часть денег получил по дороге: один заплатил полностью, другой — частично. У границы мужчину остановили полицейские вместе с пограничниками. Операцию задокументировали, а фигуранта задержали. У него изъяли телефон и деньги, полученные незаконным путем.

Как накажут

На основании собранных доказательств ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу из корыстных побуждений. Санкция статьи предусматривает до девяти лет заключения и конфискацию имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом залога 242 240 гривен. Следователи проверяют, имел ли мужчина сообщников.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области разоблачили пограничника, который помогал мужчинам бежать за границу. Также мы писали, что в Одессе задержали мужчину, который помогал уклонистам "устраиваться" в СБУ.

Одесса Молдова Одесская область побег Новости Одессы уклонисты
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
