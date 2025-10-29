Видео
Чиновник на Одесчине зарабатывал на уклонистах — какие схемы

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 17:53
обновлено: 17:46
ГБР задержало чиновника Одесской области за продажу "брони"
Работница ГБР во время задержания экс-чиновника. Фото: Государственное бюро расследований

Бывший чиновник одной из районных военных администраций Одесской области организовал схему с фиктивным бронированием для уклонистов. Он предлагал за деньги снимать мужчин с розыска и устраивать на объекты критической инфраструктуры. Чиновника задержали во время получения очередного транша.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Детали схемы

Экс-чиновник занимал должность заведующего сектором мобилизационной работы одной из районных военных администраций Одесской области. Ранее ГБР разоблачило его схему переправки военнообязанных за границу. Поняв, что первая "бизнес-операция" закончена, он предложил правоохранителям добровольно сдать подельников. Пока активно "содействовал" следствию, чиновник организовал новую схему.

По данным ГБР, он предлагал за 16 тысяч долларов снимать мужчин с розыска и оформлять "бронь" на объекты критической инфраструктуры. Во время получения очередного транша чиновника задержали.

Как накажут

Экс-чиновнику сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога — 1,5 млн грн. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное следствие продолжается. Проверяется круг лиц, возможно причастных к сделке.

Напомним, мы сообщали, что ГБР на Львовщине задержало экс-главу Укрэнерго. Также мы писали, что в Одесской области ГБР разоблачило врачей военно-врачебной комиссии Приморского ТЦК.

Одесса ГБР чиновники Одесская область Новости Одессы мобилизация
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
